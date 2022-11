Des projets bruxellois recoivent des Matexi Awards

En présence du vice-premier ministre Vincent Van Peteghem, une cagnotte de 20 000 euros – le double de l’année dernière – a été distribuée à des projets locaux. Avec près de 140 participations et plus de 5.000 votes du public, l’événement a battu tous les records. Jeudi soir à Bruxelles, huit initiatives de quartiers vertes et fédératrices ont reçu un Matexi Award. Les prix ont été remis par Gaëtan Hannecart, président du jury et président du comité d’investissement de Matexi, en présence du vice-premier ministre et ministre des Finances Vincent Van Peteghem. Près de 140 initiatives provenant de toute la Belgique ont participé à cette 7e édition, un record. Parmi celles-ci, 20 initiatives de quartier ont finalement été retenues pour l’attribution d’un prix, à parts égales entre les initiatives publiques et privées. Le jury d’experts a choisi chaque fois un gagnant parmi les deux groupes dans les catégories « initiative de quartier la plus fédératrice » et « initiative de quartier la plus verte ». Chaque prix est assorti d’une somme de 3.000 euros.

Outre les quatre prix du jury, le public a pu voter pour ses projets préférés. Cette année, plus de 5.000 votes ont été exprimés en ligne pour les prix du public. Les quatre gagnants du public remportent chacun 2.000 euros.

« Pour nous, le développement des quartiers s’articule fondamentalement autour de la rencontre des personnes afin d’encourager la création de communautés connectées », explique Olivier Lambrecht, CEO de Matexi. « Nous intégrons cet objectif dans nos zones résidentielles de manière planifiée et cohérente – par exemple en tenant compte des espaces verts, des terrains de jeux ou d’autres lieux de rencontre. Les lauréats du Matexi Award sont donc une grande source d’inspiration pour nous, et une confirmation que le désir de plus de connexion et de verdure est fortement ressenti au sein de la population. »

Bruxelles à l’honneur Deux projets bruxellois ont été récompensés. Le prix du jury pour l’initiative de quartier privée la plus fédératrice a été remis à Girls Make the City (Bruxelles), une initiative de l’ASBL ZIJkant qui vise à faire en sorte que les jeunes femmes se sentent plus à l’aise dans l’espace public bruxellois, qui aujourd’hui encore est marqué d’une empreinte très masculine.