«C’est dégueulasse»: Marc Delire dézingue l’arbitre de Portugal-Ghana suite au penalty accordé à Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde (vidéo)

Ce jeudi, et comme tous les soirs de cette Coupe du monde, Vincenzo Ciuro et ses consultants sont revenus sur les rencontres de la journée dans l’émission « Le Vestiaire ». Friand de coups de gueule et de buzz en tous genres, Marc Delire s’est cette fois exprimé sur l’arbitrage de Portugal-Ghana. Sans mâcher ses mots, comme à son habitude.

« Allez, si ce n’est pas Cristiano Ronaldo, on ne siffle jamais penalty », a avancé le consultant en réponse à une question de Vincenzo Ciuro. « Je trouve quand même qu’il y a deux arbitrages dans cette Coupe du monde : celui avec les joueurs que personne ne connaît, et celui avec les joueurs que tout le monde connaît. Dès que tu touches à Cristiano Ronaldo, Messi, ou encore Modric, c’est tout de suite différent. La faute sifflée sur Ronaldo, il n’y a jamais penalty là. Si tu inverses les rôles et qu’il y a la même phase dans le rectangle portugais, on ne siffle jamais penalty. Franchement, c’est dégueulasse ! »