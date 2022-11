Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi 24 novembre se tenait, au cœur du Sablon, la remise des prix des Brussels Expertise Label (BEL). Le célèbre chocolatier belge et président du BEL, Pierre Marcolini, était présent pour remettre les trophées aux lauréats. La soirée a débuté sur ces récompenses et a ensuite laissé place à l’inauguration d’une exposition du BEL ouverte au public et qui met à l’honneur les artisans de la capitale.