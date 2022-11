Kevin De Bruyne revient sur sa colère contre le Canada: «Mes réactions ne sont pas toujours positives, je dois apprendre à mieux les gérer»

Devant s’ériger comme étant l’élément moteur de l’animation noire-jaune-rouge durant cette Coupe du monde, Kevin De Bruyne n’a pas répondu aux attentes face au Canada (1-0). On l’a vu nerveux, agacé, frustré par certains manquements dans le jeu des Diables rouges. Compréhensible, à tout le moins, au regard de ce qui a été proposé sur le terrain mais au regard de ses exigences habituelles avec Manchester City. Une colère qui pose question, mais dont le principal intéressé (31 ans) considère comme logique pour le bien du collectif.

Interrogé sur ce coup de sang à l’encontre de ses équipiers, KDB a réagi comme on l’attendait : dans la maîtrise. « Je le sais que nous ne pouvons pas jouer de la même manière qu’à Manchester City. En équipe nationale, vous devez vous adapter aux joueurs que vous avez autour de vous. Est-ce que ça me frustre parfois ? Oui. Peut-être que je devrais moins la montrer, mais c’est parce que je cherche toujours la perfection », dit le Cityzen. « Quelle serait ma réaction face à un joueur comme moi ? Je n’ai jamais pensé à ça. Je sais que mes réactions ne sont pas toujours positives. Mais les gens savent que c’est un moyen pour moi de faire en sorte que l’équipe joue mieux et en tire plus de bénéfices. Mais bien sûr, je dois apprendre à mieux gérer mes réactions. De temps en temps, les émotions entrent en jeu, c’est l’un de mes points de travail. »

« Nous pouvons faire mieux »

Habitué dans un 3-4-2-1 avec les Diables rouges, le joueur a donné son avis sur la tactique. « En tant que joueur, vous pouvez difficilement tout changer en un match. Je comprends d’où viennent les critiques, car je pense que nous pouvons faire mieux à certains moments. Mais si nous jouons la même tactique, nous devons la suivre à 100 %. » Le groupe s’est réuni ce jeudi soir avec le coach. « L’entraîneur a mentionné ce qui s’est passé pendant le match. Il a souligné qu’à certains moments, lorsque nous avions le ballon, nous n’essayions pas assez de jouer au football. Il y avait trop de longs ballons, même s’il y avait de l’espace. J’étais au niveau de l’ensemble de l’équipe et c’était insuffisant. J’attends beaucoup plus que ça. »

Et de poursuivre sur le poste de numéro 9 : « Le retour de Romelu ne changera rien à notre façon de jouer, même si c’est évidemment un attaquant de tout premier plan. »

Après le Canada, le Maroc vient se mettre sur la route des Diables rouges. « Maintenant, il n’y a plus d’équipes faibles en Coupe du monde. Dans la sélection du Maroc, je connais presque les onze éléments titulaires. Ils jouent tous dans de grands championnats et dans des équipes de haut niveau. Ce sera un match difficile. Nous savons que nous devrons être meilleurs pour gagner ce match. »