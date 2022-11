Fin de Plus belle la vie : le Normand Pierre Martot, alias Léo Castelli, se confie

C’était la fin : vendredi 18 novembre 2022, la série Plus belle la vie s’est achevée, après 18 saisons et pas loin de 4 700 épisodes. Pour le comédien Pierre Martot , originaire d’Yvetot, c’est le moment de raccrocher le cuir de l’ancien flic Léo Castelli, qu’il a incarné pendant près de quinze ans pour France 3. Rencontre autour d’un café, à Rouen, loin du Mistral.

Pierre Martot : « Un vent d’amour a soufflé sur le Mistral ! C’était sept mariages et un enterrement. L’idée était de finir la série sur une note gaie et fantaisiste. »

« Il s’est achevé le 28 septembre 2022. Mais les départs se sont échelonnés sur quinze jours. Tout le monde était bouleversé. La production a organisé des fêtes de départ pour chacun des personnages, il y avait des discours… Personnellement, j’ai quitté le plateau le 26 septembre 2022. C’était très touchant, j’ai travaillé avec les équipes pendant quatorze ans. On a connu des mariages, des naissances, des décès. On a créé des liens très forts. On travaillait tous dans la même direction pour servir le projet. Et j’ai adoré jouer ce personnage. »

Comment êtes-vous arrivé dans « PBLV » ?

« J’avais joué un flic des stups dans la série PJ. L’une des productrices a ensuite rejoint l’équipe de Plus belle la vie. Moi, en 2004, je traversais une période difficile. J’avais 47 ans, je ne travaillais plus. Un jour, quand j’emmenais mon fils à la gare de Lyon, à Paris, j’ai croisé, en traversant la rue, la fille de cette productrice dans sa voiture. Elle m’a vu, m’a salué, m’a demandé où j’en étais… Je lui ai expliqué que c’était dur à ce moment-là pour moi… « Je vais parler de toi à ma mère, elle est sur un nouveau projet. » Ce qu’elle a fait : peu de temps après, je recevais un appel pour le casting du personnage de François [Marci, finalement interprété par Thierry Ragueneau, NDLR]. Ça ne collait pas mais, en revanche, Léo Castelli semblait mieux me correspondre. Il est arrivé à un très bon moment, ce personnage. Il m’a remis dans le métier alors que ça faisait deux ans que je n’avais pas tourné. J’écrivais. Un récit sur mon père. »

« Le théâtre, ça apprend l’humilité »

Qu’est-ce qu’il a de vous, Léo ?

« Beaucoup de choses. Ce côté un peu à part, un peu marginal. C’est un homme qui ne triche pas. Et j’aimais bien que les gens se méfient de lui au début. Il y avait ce poids et ce mystère autour de la mort de sa femme. L’avait-il tuée ? Puis, c’était un homme de loi qui agissait un peu en marge des règles. Comme c’était un ancien alcoolique, je l’ai travaillé comme quelqu’un qui aurait remplacé l’addiction à l’alcool par l’addiction au travail. Et, comme moi, c’est quelqu’un qui s’intéresse beaucoup à l’humain. Il a aussi une caractéristique que je partage : il ne faut pas l’emmerder ! »

Jouer dans PBLV ne vous a-t-il pas enfermé dans ce rôle ? Éloigné d’autres projets ?

« J’ai eu des propositions pendant que je jouais dans la série. Mais je n’avais pas le temps d’y participer, j’ai dû refuser. J’ai commencé en 2004. Et de 2006 à 2011, les tournages, c’était 145 jours par an ! Il faut aussi compter les jours d’apprentissage des textes. Et je voulais garder du temps pour ma famille. Puis, quand mon personnage a été moins présent, je suis retourné vers le théâtre. C’est très rare d’obtenir une grande notoriété sur scène. Ça apprend l’humilité. »

« Plus belle la vie a été un tourbillon »

Léo, c’est le rôle d’une vie ?

« Quatorze ans dans la peau d’un personnage – de 2004 à 2011 et de 2015 à 2022 –, je vais avoir du mal à faire plus long ! Mais le rôle de ma vie, c’est d’être acteur. J’ai joué du Beaumarchais au théâtre. Là, j’adapte Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, dans une pièce que je vais également jouer sur scène à Paris. C’était un projet lancé avant que ne soit annoncée la fin de Plus belle la vie. J’espère pouvoir la jouer en Normandie. »

De vrais adieux ?

Est-ce vraiment la fin de Plus belle la vie ? Léo Castelli et consorts n’ont peut-être pas dit leurs derniers mots. Une Société coopérative et participative (Scop) s’est constituée pour tenter de faire vivre la série après le clap de fin. Environ 300 personnes sont impliquées dans ce projet. Des techniciens, des scénaristes… qui veulent produire de nouveaux épisodes pour une plateforme dédiée. « France 3 est propriétaire des droits sur la série jusqu’à la fin de l’année, et Newen Studios les récupère au 1er janvier. Il faudra voir le dossier proposé », commente Pierre Martot.

Le Normand laisse la porte ouverte à un retour si on lui propose quelque chose qui lui plaît. « C’est une logistique énorme, il y a beaucoup de choses à faire, mais ils sont motivés. » Il y a, en tout cas, un public : même si les audiences se sont érodées avec le temps, Plus belle la vie comptait encore quelque deux millions de fidèles au quotidien au bout de 18 saisons.

