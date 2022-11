Cette Normande a publié 330 livres sous pseudo, et c’est souvent coquin !

Le titre est sans équivoque. Les petites anecdotes croustillantes de Servane Vergy, qui vient de paraître aux éditions Vérone, n’est pas à mettre entre toutes les mains. Derrière le pseudo de Servane, utilisé depuis 2008, une Rouennaise. Claire. « Indécrottablement écrivain » depuis 1996, clame-t-elle.

Jusqu’à « dix livres par an » !

Avant ça, elle a été un temps professeure des écoles. « J’ai tenu deux ans, puis je suis partie en courant avant de faire une dépression ! », rigole-t-elle. Avec sa licence en lettres modernes et communication, elle rêve de se « tricoter un métier sur mesure ». À grands coups de CV, elle démarche les éditeurs pour proposer ses compétences en relecture et correction. Mais c’est par l’écriture qu’elle entre dans le monde de l’édition. Un premier livre, sur l’ostéopathie, est publié sous son nom d’épouse, Claire Pinson.

Une autre maison, en recherche de plumes, lui commande un autre titre sur – déjà – les meilleures techniques pour moins consommer et économiser. La carrière de Claire Pinson est lancée. Une cinquantaine d’ouvrages suivront.

Très vite, son nom circule. Car Claire, qui a depuis repris son nom de jeune fille, est « une bête de travail », capable de rédiger « dix livres par an ». Santé, bien-être, cuisine, enfance… Elle jongle, car elle craint « la lumière », avec une dizaine de pseudonymes. Dont trois reviennent régulièrement : Anne Duclos, Stella Miller et Servane Vergy. Et cette dernière est sans doute la moins grand public.

100 000 exemplaires pour « Osez… »

C’est avec cette identité, imaginée « car mes enfants étaient encore jeunes et que la maman ne peut pas avoir de sexualité », que ces textes s’interdisent aux mineurs. Servane est une femme libre, qui aime le sexe et l’assume. Sa première occurrence en librairie s’appelle Osez… rendre un homme fou de plaisir. Le guide pratique s’est écoulé à 100 000 exemplaires et a eu le droit à plusieurs suites. Il lui a aussi ouvert les portes de l’international avec des traductions en plusieurs langues.

« La littérature pornographique, c’est un délire comme un autre, c’est rigolo », souffle cette grande amatrice de la littérature classique du XIXe siècle mais aussi de Charles Bukowski, de Romain Gary ou d’Irvin David Yalom.

Le plaisir de la transgression

Son nouveau titre, elle le veut « irrévérencieux, transgressif. À l’encontre de la société, de ce qu’elle devient et que je déteste. » Elle y raconte des anecdotes vécues – « sauf une ! » –, qu’elle anonymise et dans lequel l’humour n’est jamais très loin. La prose est fleurie, le propos suggestif et sans langue de bois. « Cela m’a fait marrer d’écrire ça. Mais sinon, maintenant, je suis une grand-mère tranquille. Mais écrire des guides et de la littérature érotique est, pour moi, la meilleure transgression dans ce monde étriqué », taquine la pas encore sexagénaire aux 330 livres publiés dans plus d’une dizaine de maisons d’édition.

Et si d’autres titres arrivent bientôt, aucun ne porte encore son vrai patronyme : « Écrire un roman, je ne me sens pas encore légitime. Mais l’envie et l’idée sont là. » Il ne lui reste plus qu’à… oser.

