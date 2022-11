Une troisième édition pour l’Entrée du Père Noël à Evere

Les températures diminuent et la ville commence à se parer de lumières. Un petit air de fête est palpable à l’approche de la fin de l’année. À Evere, Saint-Nicolas rendra visite du 30 novembre au 4 décembre sur au marché Deknoop, du Cimetière et Saint Vincent. Ensuite ce sera le Père Noël qui se promènera du 13 au 22 décembre dans les quartiers commerciaux.

Le marché de Noël se déroulera dans et autour de la maison communale samedi 10 décembre et dimanche 11 décembre. Une semaine plus tard, le 17 décembre, le Père Noël fera son entrée avec son char et ses rennes. Il fera un long voyage à travers les rues du Bas et Haut Evere dans une ambiance chaleureuse.