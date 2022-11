180 bourgmestres enfilent les chaussettes mucoviscidose: parmi eux, le maïeur montois Nicolas Martin

Plus de 1.300 Belges sont touchés par cette maladie. L’intégralité des bénéfices de la vente de chaussettes, disponibles sur le site www.mucoweek.be , sera consacrée à la recherche contre la mucoviscidose en Belgique.

Avec cette campagne chaussettes, l’association désire attirer l’attention sur la mucoviscidose, la plus courante des maladies génétiques graves en Belgique. Pas moins de 180 bourgmestres y participent et ont accepté de donner un petit coup de pouce en portant les chaussettes muco. Parmi eux, le bourgmestre montois, Nicolas Martin.

– 1 Belge sur 20 est porteur du gène muco et est susceptible de transmettre la maladie à ses enfants.

On dénombre actuellement plus de 2.000 mutations différentes du gène muco. L’espérance de vie des personnes atteintes de mucoviscidose se situe entre 43 et 53 ans. Le chanteur français Grégory Lemarchal était atteint de cette maladie. Il est décédé à l’âge de 24 ans.