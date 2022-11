L’Accordéon, moi j’aime! convie les cyclos à une balade lumineuse ce samedi à Tournai

Cet évènement festif et familial a rencontré un beau succès l’année dernière malgré le contexte sanitaire et c’est pour cette raison qu’il a été décidé de rééditer cet événement baptisé pour le coup « Le vélo, s’éclaire – Le vélo, c’est clair » ce samedi 26 novembre. Cette initiative culturelle permettra à la structure de faire découvrir notre région sous la lune, en musique et avec mille lumières, à plus d’une centaine de cyclistes. Cet évènement entend par ailleurs sensibiliser les participants à la mobilité douce tout en encourageant l’utilisation du vélo en zones rurales et périurbaines.

Outre le respect du Code de la route, cette organisation vise également à rappeler aux cyclistes l’importance d’être visibles tout en affirmant la place des vélos dans l’espace public et sur les routes.

Le parcours sera parsemé de surprises créatives et musicales propres à réchauffer les cœurs et les corps. Musiciens professionnels et amateurs feront en effet partie de la fête et ponctueront le parcours d'interventions lumineuses et musicales. Plus précisément, le déroulement de l'activité est prévu comme suit : les participants sont invités à décorer leur vélo de lumières et à rejoindre l'Asbl dès 16h45 place Verte ce samedi afin de valider leur inscription (4€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 15 ans). Sur place, ils seront accueillis par le comité de quartier de la Place Verte ainsi que par des animations musicales proposées par Sandrine Questier et Olivier Grawez.

Le grand départ du peloton cycliste aura lieu à 17h30 précises. Tout au long du parcours, les participants seront encadrés par un guide parcours, par des signaleurs équipés, par la police, par Remi Van Genechen (Gares aux Vélos) ainsi que par une camionnette « balai » en fin de peloton afin de garantir la sécurité de chacun.