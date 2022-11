Le conducteur était stressé lors du contrôle de police à Liège: il avait 47,5 g de marijuana sous son siège

Jeudi, sur le coup de 20 heures, les policiers liégeois ont repéré un véhicule et ils l’ont intercepté, rue Louis Fraigneux à Liège, pour un problème lié au roulage. Là, dans le véhicule, les enquêteurs ont trouvé le conducteur relativement stressé. Ils ont donc procédé à un contrôle plus poussé du véhicule. Et là, bingo. Ils ont mis la main sur un petit sac dissimulé sous le siège du conducteur qui contenait 47,5 grammes de marijuana. Il était également en possession d’une somme de 174 e et d’un GSM dont il a refusé de donner le code secret (NDLR : ce qui constitue une infraction).

Une perquisition consentie menée à son domicile, situé en région liégeoise, s’est avérée négative. Le suspect, âgé de 22 ans, a expliqué que la drogue était destinée à sa consommation personnelle. Il a reconnu, du bout des lèvres, qu’il avait déjà dépanné l’une ou l’autre personne.