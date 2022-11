Le masseur condamné pour avoir abusé de son client sexagénaire à Verviers

En 2016 se présente chez lui un sexagénaire qui dit souffrir du dos. Et qui, après six séances, prétend que Dany l’a masturbé contre son gré, ce qui en justice pénale se traduit par la prévention d’atteinte à l’intégrité sexuelle, chose pour laquelle Dany était poursuivi devant le tribunal. Où il niait très fermement ces accusations.

C’est un drôle de procès qui a eu lieu au tribunal correctionnel de Verviers. D’abord parce qu’il a eu lieu six ans après les faits reprochés au prévenu, qui les niait en bloc. Dany (prénom d’emprunt), 47 ans au moment des faits qui lui sont reprochés, est un homme qui exerce les fonctions de masseur à titre tout à fait bénévole, par plaisir, car il aurait hérité d’un don de sa mère. Même des professionnels lui adressent des patients afin de les soulager.

« Pour moi, le massage est quelque chose de respectable. Un jour, il s’est mis sur la table de massage en slip. J’ai remarqué qu’il avait une érection. Je suis sorti pour me laver les mains et quand je suis revenu, il était tout nu. J’étais très mal à l’aise, j’ai fait semblant de rien, mais lui ai dit de ne plus revenir. »