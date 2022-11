Il se rue sur sa femme et la poignarde avec un tournevis à Waimes: «Tout cela devant les deux enfants du couple»

La vie de couple que formaient Hassen Mahmoudi (40 ans) et Hélène (prénom d’emprunt) qui ont deux enfants en commun est loin d’être un long fleuve tranquille, si l’on en juge par le palmarès judiciaire de Mahmoudi, plusieurs fois condamné pour violences conjugales, dont une condamnation à deux ans en 2019 et à un an en 2021. Ce qui n’a pas empêché cet habitant d’Aywaille d’encore récidiver lors de trois scènes dont une qualifiée de tentative d’assassinat, ce qui lui a valu d’encore comparaître devant la justice verviétoise où il risquait une peine de 12 ans de prison !

Le 29 juin 2018, il rentre chez lui à 3h du matin complètement bourré, après avoir joué au bingo et perdu, ce qui l’avait beaucoup énervé. Bien sûr sa femme ne l’a pas accueilli les bras ouverts, alors il a cogné. Fort, puisque la police a relevé qu’il y avait du sang partout, jusqu’au plafond.

Plusieurs scènes de violence

La même scène se déroule en septembre 2019, après une nouvelle rentrée tardive et alcoolisée à 3 h du matin. Mais la plus grave, celle qui est qualifiée de tentative d’assassinat, a lieu à peine un mois plus tard, le 24 octobre 2019. À cette date, le couple est séparé depuis un mois. Il voit sa femme et sa mère à l’arrêt de bus à Verviers. Ils se disputent au sujet des enfants. « Depuis un mois je n’avais pas vu mes gosses. Je suis allé à Sourbrodt où elle habitait et l’ai attendue sur un parking, où j’ai bu quatre bières (NDLR : de 50 cl)… Je lui ai réclamé les enfants pour quelques heures, mais elle a refusé. Le ton est monté, et c’est alors que sa mère, qui l’accompagnait, m’a étranglé et qu’Hélène m’a frappé par derrière sur le crâne. Je me suis retourné, j’avais un tournevis en main car je bricolais sur ma voiture, et me suis défendu. Mais c’est elle qui a mordu mon tournevis (sic) ! »

« La maman de la victime indique qu’à leur arrivée à la maison, le prévenu, qui était muni de deux tournevis, a foncé sur sa fille et l’a frappée au niveau du cou. La mère est alors intervenue et a reçu un coup de poing au visage. L’homme a ensuite enfoncé le tournevis dans la bouche de son épouse et lui a porté un troisième coup au niveau du flanc. Tout cela devant les deux enfants du couple », détaille Mme Herman, ministère public. Un témoin, un chauffeur de bus, a tout vu. Il aura fallu l’intervention du chauffeur et d’un militaire passant par là pour le maîtriser et empêcher le pire. La victime, qui en outre souffre de sclérose en plaques, sera relevée avec des lésions à la bouche, au cou et au flanc.

Poursuivi aussi pour harcèlement

Pour Mme Herman, l’intention criminelle est évidente, car sa version des faits est effarante. Pour elle, c’est un homme dangereux car déjà plusieurs fois condamné pour des faits similaires, et qui ne se remet pas en question. Elle avait réclamé 10 ans de prison pour la tentative d’assassinat, plus 2 ans pour harcèlement, car l’homme est aussi poursuivi pour ce motif, pour avoir adressé plus de 200 coups de fil ou SMS à son ex, du genre : « Je suis ton maître », « Je vais te montrer qui est le mâle » ou encore « je vais te brûler vivante ».

Son avocat, Me Cochard, avait plaidé l’absence totale d’intention homicide, et donc l’acquittement de ce chef, et pour le reste demandait une absorption avec les deux jugements le condamnant à 3 ans de prison.

Mais le tribunal ne l’a pas suivi. La tentative homicide a bel et bien été déclarée établie, même si le tribunal l’a requalifiée en tentative de meurtre au lieu d’assassinat, et l’a condamné à 7 ans de prison. Il n’a pas par contre fait suite à la demande d’arrestation immédiate formulée par le ministère public.