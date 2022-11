Ils volent des objets dans des voitures stationnées à Liège et à Seraing

Les deux individus sont suspectés d’avoir, entre le lundi 14 et le mardi 15 novembre, effectué un vol dans une voiture stationné à Seraing. La victime avait stationné sa voiture en face de chez un ami. Lorsqu’elle a voulu le reprendre, une vitre avait été brisée et son GSM, sa carte d’identité et son permis de conduire avaient, notamment, été volés.

Lors de l’interpellation, les policiers ont retrouvé des biens volés dans la voiture à Seraing mais également d’autres objets comme des cartes de banque ou des cartes de carburant volées dans d’autres véhicules. L’enquête devra déterminer si d’autres vols peuvent être imputés au duo