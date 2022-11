En pleine Coupe du monde, Dani Alves allume Kylian Mbappé: «Il n’a toujours pas compris…»

Alors que la Coupe du monde bat son plein, le Brésilien Dani Alves a accepté de se confier au journal italien La Gazzetta dello Sport. Le latéral droit a notamment donné son avis sur Kylian Mbappé, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain. Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que le presque quadragénaire n’est pas un grand fan de l’attitude du jeune attaquant…

« Kylian Mbappé est un phénomène », avance celui qui dispute plus que vraisemblablement sa dernière Coupe du monde. Avant de se montrer bien moins élogieux… « Mais il n’a toujours pas compris que ceux qui jouent avec lui en attaque au PSG sont encore plus phénoménaux que lui. Neymar et Messi, ils sont uniques. Ils peuvent voir et faire des choses que personne d’autre ne peut voir ou faire. Pour être un grand joueur, il faut comprendre et savoir avec qui vous jouez, car ce sont vos coéquipiers qui enrichissent vos qualités. À ce niveau-là, Kylian Mbappé doit être plus intelligent. S’il donnait plus souvent le ballon à Neymar et à Messi, il marquerait 150 buts. »