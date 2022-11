Les Diables rouges peuvent assurer leur qualification au deuxième tour de la Coupe du monde

Etant donné que la Belgique jouera de nouveau à domicile au stade Al Thumama de Doha, on misera le 1 à 1.99 d'autant que notre modèle de prédiction donne à la Belgique 62.21% de chances de gagner contre 15.29% au Maroc. Evidemment, le partage (3.45) est plus rémunérateur tout comme la victoire des Lions de l'Atlas dont la cote à 3.85 est en baisse compte tenu de l'assez mauvaise prestation belge mercredi.

Face à une Croatie vieillissante, l'agilité des Marocains a prévalu et cela pourrait se répéter contre la Belgique (30 ans et 181 jours la moyenne d'âge mercredi) et ses tauliers Tobby Alderweireld et Jan Vertonghen, qui ont souffert face aux Canadiens.

Le pari risqué: les deux équipes marquent

S'ils ont signé une troisième clean sheet en dix rencontres en 2022, les Diables le doivent à Thibaut Courtois, qui a arrêté un penalty et plusieurs tirs cadrés, mais aussi aux attaquants canadiens, qui ont tremblé au moment de frapper au but. Lors du match d'ouverture, les prestations offensives de la Belgique et du Maroc ont été modestes: les Diables ont cadré seulement trois de leurs neuf tirs et dans leur match facilement oubliable contre la Croatie, les Lions ne se sont créé aucune grosse occasion et n'ont forcé aucun corner.

Bien que la probabilité qu'une seule ou qu'aucune équipe marque semble plus concrète que celle que les deux trouvent le chemin des filets, on risquera le combo «victoire de la Belgique et les deux équipes marquent» à 4.20 plutôt que le lucratif 10.00 du «sans but».

Kevin De Bruyne ne va pas toujours râler

Quasiment tous les Diables ont joué en dessous de leur niveau et Kevin De Bruyne a carrément été busé bien qu'il ait été élu -à son grand étonnement- homme du match contre le Canada. Le Mancunien, qui a râlé parce que la reconversion était un peu défaillante lors des pertes de balle, aura l'intention de se racheter. Son but est pointé à 3.05 tout comme pour Youssef En-Nesyri, l'attaquant du FC Séville, alors que Hakim Ziyech est donné à 5.40 et le Standardman Selim Amallah à 6.35.

