Que se passe-t-il à Liège? Des dizaines de véhicules de police, des voitures blindées, des caméras ce vendredi dans le centre-ville

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mais que se passe-t-il ? Ce vendredi matin, un impressionnant cortège de véhicules de police entourant plusieurs voitures blindées a traversé le centre-ville de Liège. Ce qui a étonné de nombreux Liégeois.

Au niveau de la place Saint-Jacques, l’église est quant à elle entourée d’une bonne dizaine de camions et camionnettes et on a pu voir des cameramans devant l’entrée de l’édifice religieux.

En réalité, il s’agit de deux événements bien distincts.