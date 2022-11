Nathalie Guirma («Les Ambassadeurs»): «J’ai toujours été dans la découverte du patrimoine»

À côté des « Ambassadeurs », il y a aussi « Quel temps ! », juste avant le journal de 13 h…

C’est une émission que j’apprécie énormément, car ici aussi, on cherche à créer un lien très fort avec les téléspectateurs, dont on diffuse notamment des photos qu’ils ont prises. On parle d’environnement, d’écologie. Et puis, il y a eu ce prime au mois d’octobre, qui avait été reporté la saison dernière à cause de la guerre en Ukraine. C’est une émission assez étonnante pour laquelle on a mis de gros moyens 3D afin d’expliquer les phénomènes météorologiques de l’intérieur. Je me suis retrouvée dans un cumulonimbus !

« Les Ambassadeurs », 26 novembre, 13h40, la Une.