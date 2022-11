Crise de l’accueil: Fedasil va recourir à des travailleurs intérimaires pour combler le manque d’effectifs

Le réseau d’accueil de Fedasil est saturé depuis un an et demi. Plus de 2.000 candidats réfugiés, selon différentes associations, doivent actuellement passer la nuit dehors faute de place dans un centre d’accueil. Pour tenter de résoudre le problème, Fedasil a ouvert plusieurs centres d’urgence et d’autres doivent ouvrir dans les prochaines semaines.

D’importants renforts en personnel sont donc nécessaires, or Fedasil peine à trouver des candidats. 260 postes sont actuellement à pourvoir au sein de l’agence. En plus de collaborer avec le Forem, Actiris et le VDAB, Fedasil va désormais recourir à des intérimaires.