Coupe du monde: la sortie complètement ratée (et extrêmement violente) du gardien du pays de Galles face à l’Iran (vidéo)

Pour la première fois de cette Coupe du monde au Qatar, une rencontre ne s’est pas terminée à onze contre onze. En effet, la joute entre le pays de Galles et l’Iran a vu le premier carton rouge de la compétition. Alors que les deux camps se dirigeaient vers un score nul et vierge, Mehdi Taremi est parti seul au but. Wayne Hennessey, le portier gallois, a alors décidé de sortir pour lui barrer la route. Sauf qu’il a complètement manqué sa sortie. Il est donc passé à côté du ballon et a véritablement découpé l’attaquant iranien. Une sortie kamikaze qui lui a valu une carte jaune, corrigée en carte rouge après consultation du VAR.