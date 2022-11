Des arbres fruitiers distribués dans plusieurs communes du Centre

Lancée en 2003 et reprise en continu depuis 2009, l’action petits-fruitiers est devenue une tradition chez Écolo. Elle est reprise par plus de cent quinze autres groupes locaux en Wallonie et à Bruxelles. Cette année, ce sont 21.000 plants d’arbustes fruitiers qui seront distribués par 115 groupes locaux en Wallonie et à Bruxelles.

« Planter un arbre en hiver pour en récolter les fruits à la belle saison, c’est bien sûr une manière de renouer avec le cycle de la nature. Mais c’est aussi un geste symbolique en faveur d’une alimentation saine et responsable et des circuits courts », déclare Cécilia Wanekem, animatrice politique pour la régionale Écolo du Centre/Mons-Borinage