«Scarface»: Tony Montana, toujours aussi culte

En 1983, avec « Scarface », Brian De Palma réunissait ses deux plus grandes obsessions de cinéaste dans un film qui allait faire date. On y trouve à la fois la relecture d’œuvres importantes qui l’ont précédé, puisque son travail se base sur le « Scarface » de Howard Hawks, sorti en 1932, et la critique de l’action politique américaine, le réalisateur quittant le décor de Chicago pour situer son intrigue à Miami, dans le cadre de l’exode de Mariel. Ce port à quelques kilomètres de La Havane vit en 1980 près de 125000 Cubains considérés par le pouvoir castriste comme des contre-révolutionnaires indésirables embarquer pour la Floride toute proche. Castro se débarrassait au passage aussi de criminels de droit commun, cadeau empoisonné diligemment offert aux États-Unis. Parmi ceux-ci, le fictif Tony Montana, joué par Al Pacino, après les refus de Robert De Niro et de Sylvester Stallone – contraint de renoncer car déjà engagé sur la suite de « La fièvre du samedi soir » comme réalisateur. Comment on rate un grand rôle !

Attention que tout ne fut pas simple pour ce « Scarface ». S'il fonctionne en salle, le film est dénoncé pour sa violence et son langage ordurier (42 morts au compteur et le mot « fuck » prononcé 226 fois !). Il évite de peu d'être classé X. Mais il va largement marquer les esprits. À cause de sa scène finale, notamment, grandiose et apocalyptique, où Steven Spielberg vient donner un coup de main à son pote Brian. Mais aussi grâce à la manière dont Oliver Stone, au scénario, rend compte de la vie des truands.

Si la trame reste proche du film original, le futur réalisateur de « Platoon », cocaïnomane à l’époque, est allé à la rencontre des véritables barons de la drogue, avant de s’isoler à Paris pour écrire son histoire comme une « vengeance » contre son addiction. Alors qu’on dit du « Parrain », de Francis Ford Coppola, sorti dix ans auparavant, qu’il a influencé les mafieux, convaincus d’aller se faire habiller chez de grands tailleurs pour être beaux comme Don Corleone, « Scarface » a montré la réalité de son temps. Tony Montana tient plus de Pablo Escobar, le boss du cartel de Medellín, qui depuis 1975 avait révolutionné le trafic de drogue en utilisant des pilotes d’avion. Tony Montana, c’est la « nouvelle école » face à la mythologie des Corleone. En cela, il est le digne héritier du premier « Scarface », largement inspiré de la figure d’Al Capone, tout juste tombé en 1931.