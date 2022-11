«Talk-Mondial 2022»: Lukaku pour faire peur, la crainte Hakimi, la compo probable belge… tout ce qu’il faut savoir avant Belgique-Maroc (vidéo)

C’est la quatrième fois que la Belgique affrontera le Maroc, la deuxième en phase de poules d’un mondial. En 1994, les Diables rouges s’étaient imposés à Orlando aux États-Unis sur le score de 1-0 (but de Marc Degryse).

Les deux rencontres sont des amicaux disputés en Belgique. Le premier, le 7 septembre 1999 à Liège (victoire des Diables 4-0) et le second au stade Roi Baudouin le 26 mars 2008. Ce soir-là, les Lions de l’Atlas se sont imposés 1-4. Axel Witsel avait effectué ses grands débuts avec les Diables à cette occasion et avait d’ailleurs marqué le but belge. Jan Vertonghen était également présent dans cette rencontre. Ces deux hommes vont donc retrouver le Maroc 14 ans plus tard.

Que faut-il craindre ? Quelles sont les forces et faiblesses contre le Maroc ? quels seront les changements (ou pas) dans la composition que proposera Roberto Martinez ?…

À toutes ces questions, Jean-Remy (VooSport), Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) et notre invité Nordin Jbari y répondent sans langue de bois.

Découvrez notre « Talk-Mondial 2022 » en vidéo.