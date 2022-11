«Le meilleur pâtissier»: avec Adelina, aura-t-on une Belge demi-finaliste?

Un nouveau membre s’apprête-t-il à rejoindre le club très fermé des demi-finalistes (et finalistes!) belges du «Meilleur pâtissier», composé de Mélanie (saison 5), Valériane (saison 7) et Alexandre (saison 10)? Lire aussi CTR Awards 2022: votez pour vos animateurs, présentateurs de JT, émissions, séries et films préférés de l’année! Depuis onze semaines, Adelina ne cesse de nous surprendre par sa détermination et sa créativité. De quoi la propulser aujourd’hui en quarts de finale. Mais attention, la jeune femme de 28 ans a, face à elle, quatre adversaires de taille: la benjamine de 20 ans et gagnante de l’émission «En route pour le meilleur pâtissier» Manon, la patineuse artistique Cléo, le sympathique doctorant en finance Nils et le Toulousain à l’accent chantant Benjamin.

Si Adelina peut se targuer d’avoir arboré l’ultra-convoité tablier bleu lors de la cinquième semaine, elle sait qu’à ce stade de la compétition, rien n’est joué. «Même si on est fatigué, il ne faut pas baisser les bras. Ce n’est pas évident, car pour éviter l’élimination, on doit se montrer au top sur toutes les épreuves, dont celle de Mercotte, qui est loin d’être simple», nous explique-t-elle. Habitant à la frontière entre la province du Luxembourg et la France, la jolie Belge tient surtout à rendre fiers ses compatriotes. «En ce moment, je vis en France, mais je suis belge dans l’âme. J’ai toujours grandi et travaillé en Belgique. Alors, pour moi, c’est important de représenter dignement mon pays.» Et même si elle venait à quitter l’aventure aux portes de la demi-finale, la jeune maman restera fière de son parcours. «Il faut savoir qu’à l’annonce de ma participation, j’ai sauté de joie, car ma passion pour les gâteaux est née du Meilleur pâtissier, que je regarde depuis près de dix ans. Je serai éternellement reconnaissante envers cette émission, qui m’a appris à cuisiner sans recette ou sans l’aide d’Internet et m’a permis de progresser à de nombreux niveaux. Aujourd’hui, je travaille plus méthodiquement, proprement et rapidement.»