Qatar – Sénégal: Dia profite d’une bourde d’un défenseur pour ouvrir le score (direct, 0-1)

Le Qatar tentera de montrer un autre visage ce vendredi face au Sénégal pour son 2e match de groupes de sa Coupe du monde. En ouverture de tournoi, le pays hôte s’est incliné 0-2 contre l’Équateur. Le petit émirat pourrait devenir le premier pays hôte de l’histoire à se voir indiquer la porte de sortie après seulement deux matches en cas de défaite.

En face le Sénégal, même sans sa star Sadio Mané, et même avec la pression du résultat après la défaite inaugurale contre les Oranje (2-0), paraît bien supérieur sur le papier. Le champion d’Afrique en titre aura l’intention, en plus de prendre les trois points, de soigner sa différence de buts dans un groupe où la qualification pourrait être très disputée. Mais on l’a déjà vu avec l’Argentine et l’Allemagne : une surprise n’est pas à exclure.

La situation dans le groupe A : 1- Pays-Bas, 3 pts (+2) / 2- Équateur, 3 pts (+2) / 3- Sénégal, 0 pt (-2) / 4- Qatar, 0 pt (-2)

La compo du Qatar: Barsham, Miguel, Mohammad, Khoukhi, Hassan, Ahmed, Al Haydos (cap.), Boudiaf, Madibo, Ali, Afif

La compo du Sénégal: E. Mendy, Sabaly, Koulibaly (cap.), Diallo, Jakobs, Diatta, I. Gueye, N. Mendy, Sarr, Diedhiou, Dia