Fanfares et animations pour le marché de Noël «Chièvres en hiver»

Cet événement est organisé par l’Office du Tourisme de Chièvres en collaboration avec la Ville et le Centre Culturel l’Envol. Cette année, 25 chalets sont installés sur la Grand-place de Chièvres. Vin chaud, tartiflettes, gaufres et autres gourmandises régaleront les visiteurs durant ces deux jours, le tout dans une ambiance conviviale. Noël approchant à grand pas, petits et grands pourront également dénicher de nombreux articles cadeaux à glisser sous le sapin : déco, bijoux artisanaux et accessoires, produits de bouche… devraient faire le bonheur de tous et pour toutes les bourses !

Les visiteurs pourront profiter d’une foule d’animations. Différents groupes musicaux et artistes de rue viendront animer les allées du marché. Cette année, l’accent sera, une nouvelle fois, mis sur les ressources locales puisque la chorale Rhapsode et les quatre fanfares de l’entité ont répondu présent pour l’occasion. L’équipe du Centre Culturel l’Envol proposera des ateliers créatifs sur la thématique « déco de Noël zéro déchet » pour les enfants dès l’âge de 6 ans durant les deux jours. Les plus jeunes (jusqu’à six ans) pourront quant à eux faire un tour à bord du Petit manège d’Arnaud, un manège 100 % écologique puisqu’il est actionné manuellement par les parents.