Un Noël totalement décalé à Aqualibi: des airs de tropiques en pleine période de fin d’année

L’hiver s’annonce particulièrement exotique à Aqualibi. Oubliez les pulls en laine qui démangent ou les températures glaciales. Du 10 décembre au 8 janvier inclus, Aqualibi se transforme en un univers tropical merveilleux orné de palmiers décorés, de bonshommes de sable et de délicieux cocktails de Noël. Le Père Noël a également abandonné sa lourde veste d’hiver pour une tenue beaucoup plus décontractée… Il se la coule douce à Aqualibi jusqu’au 23 décembre, mais c’est avec sa bonhomie coutumière qu’il posera aux côtés des petits et des grands enfants.

Quatre nocturnes

Aqualibi est ouvert tous les jours pendant les vacances, y compris le 25 décembre et le 1er janvier. Les visiteurs pourront également se laisser tenter par une baignade nocturne, car le parc aquatique sera ouvert jusqu’à 22h les 23/12, 30/12, 06/01 et 07/01, avec des animations et un DJ-set dès 18h.