«Ils m’ont frappé avec la crosse du fusil»: Philippe, gérant du Tom&Co de Courcelles, s’est défendu face à quatre braqueurs, il s’en sort avec des côtes cassées

Ce 23 novembre en début de soirée, une tentative de braquage a eu lieu au Tom&Co de Courcelles. Déjà au travail le surlendemain, Philippe, 59 ans, est le gérant du magasin animalier depuis 10 ans. Il témoigne de la violence des malfrats. « Quand j’ai entendu les employés crier, je n’ai pas attendu. Je suis directement sorti du bureau et j’ai vu un des braqueurs avec son arme. Si je ne l’avais pas pris par surprise, il aurait sûrement tiré. » S’en suit alors une bagarre entre le premier individu et Philippe. « Je me suis battu et j’ai réussi à faire tomber son chargeur. »