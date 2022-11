Basket (P1) | Les Ressaisiens seront attendus de pied ferme à Estaimpuis: «Je compte sur l’engagement de mes joueurs»

Le BCJ Ressaix se déplace ce samedi à Estaimpuis à 20h15 et cette rencontre faisait partie des matches à gagner pour Thomas Magné. Le coach ressaisien avait laissé entendre qu’il espérait réaliser un sans-faute lors des trois dernières rencontres de l’année 2022. L’objectif est osé, même si en sport tout est toujours possible, car le bilan d’Estaimpuis est nettement supérieur à celui de Ressaix : 5 victoires pour les premiers et 2 à peine pour les seconds.

Le club du Hainaut occidental vient en outre de changer de coach, c’est désormais Guillaume Barbieux qui le dirigera. Il fera sa première contre Ressaix et, comme c’est souvent le cas, ses joueurs tenteront de se montrer sous leur meilleur jour. Le nouveau coach d’Estaimpuis n’est pas un inconnu dans la région du Centre puisqu’il a notamment dirigé la R2 du BBC Brainois il y a quelques saisons. Un autre point joue en défaveur des Ressaisiens, ils ne s’aligneront pas, une fois de plus au complet. Quentin Capiteyn souffre d’une entorse et Simon Dupont fera aussi l’impasse suite à des obligations professionnelles.

Svaldi devrait en être

Le nouveau venu de Pont-de-Loup, Michaël Svaldi devrait être présent et Cédric Lambot devrait l’être partiellement. Retenu par son travail, il n’a pas réussi à se libérer totalement mais selon Thomas Magné, il devrait arriver à la mi-temps. Tous les feux ne sont donc pas au vert pour ce déplacement au fin fond du Hainaut. « Je ne devrais pas récupérer Quentin Capiteyn avant deux ou trois semaines car il souffre d’une solide entorse. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre car Estaimpuis est allé gagner la semaine dernière à Pont-de-Loup en inscrivant 90 points. Je pense que nos adversaires ne sont pas à leur réelle place au classement mais je compte sur l’engagement de mes joueurs pour tenter de forger un résultat positif », espère Thomas Magné.