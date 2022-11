Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On a rencontré pas mal d’indépendants ces dernières semaines. J’ai vu des hommes et des femmes épuisés, en colère, et parfois pleurer. Dans le centre d’Arlon, en périphérie, à Libramont, à Athus, le discours est le même. Des hommes et des femmes à bout. Si dans l’inconscient collectif, on se représente souvent l’indépendant avec une grosse cylindrée, dont certaines marques de luxe se sont par ailleurs vendues comme jamais cette année, dans le silence le plus complet, des indépendants souffrent.