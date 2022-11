«L’affaire Kim Wall»: la série en mémoire de cette journaliste suédoise, morte alors qu’elle était partie interviewer un concepteur de sous-marins, au Danemark

Ce fait divers sordide avait défrayé la chronique dans les pays nordiques, tandis que le principal suspect n’a eu de cesse de changer sa version des circonstances de la mort de la jeune femme. Il fait à présent l’objet des six épisodes de « L’affaire Kim Wall », qui retracent avec tact l’enquête qui a permis d’appréhender le meurtrier, sans pour autant lui donner corps, ni même évoquer son nom !

Tobias Lindholm, qui a bûché sur l’excellente série politique « Borgen, une femme au pouvoir » (à revoir sur Netflix), a préféré replacer la victime au cœur du récit en s’attardant non pas sur le déroulement de son assassinat, mais sur la psychologie de ceux qui ont tout fait pour la retrouver. Il résulte une fiction procédurale très « humaine », certes un peu lente mais honnête et chargée d’émotion, montée en étroite collaboration avec les parents de Kim et les acteurs-clés du dossier. Un travail d’orfèvre qui force le respect.