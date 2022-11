Journée internationale contre les violences faites aux femmes: les mesures politiques en Belgique s’intensifient

C’est aujourd’hui la journée internationale contre les violences faites aux femmes. D’après la secrétaire d’Etat à l’Egalité des Chances, Sarah Schlitz, au moins 18 femmes ont déjà été tuées en Belgique en 2022 parce qu’elles étaient des femmes. Elles étaient au moins 22 en 2021, 26 en 2020, 24 en 2019, 39 en 2018 et au moins 43 en 2017.

Au-delà du constat, cette journée est aussi l’occasion de rappeler ce qui est mis en place en Belgique. Au niveau fédéral, une Loi cadre #StopFéminicide a été adoptée en octobre dernier par le conseil des ministres. Cette loi dote la Belgique d’un ensemble d’instruments de mesure des féminicides et de protection des victimes, rappelle la secrétaire d’Etat : « Elle définit la notion de féminicide officiellement, permet de collecter des données statistiques, améliore les droits et la protection des victimes et prévoit de former la Police et les magistrats ».

En Fédération Wallonie-Bruxelles, des dispositifs existent aussi pour accompagner les victimes. Des services qui se sont vus récemment renforcer. Parmi les services d’aide existant, on citera notamment le centre de prévention des violences conjugales et familiales (02/539.27.44), la ligne Ecoute violences conjugales (0800/30.030) et l’ASBL SOS Viol.

Cette dernière peut compter sur davantage de moyens cette année. Spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des personnes confrontées à la problématique des violences sexuelles, elle propose depuis 2020 un service de « chat » en ligne gratuit et anonyme qui permet aux victimes de discuter avec des psychologues. Afin de pérenniser le dispositif, un budget de 80.000 euros a été débloqué en 2022, contre 40.000 euros précédemment, rappelle le cabinet de la ministre en charge des Maisons de Justice, Valérie Glatigny. Le subside pour sa ligne d’écoute est quant à lui passé de 15.000 à 65.000 euros. « Les moyens débloqués permettront d’étendre les heures durant lesquelles sa ligne téléphonique est disponible, ce qui facilitera la prise de contact », commente la ministre.

Pour 2023, Valérie Glatigny a également obtenu, lors du dernier conclave budgétaire, un montant de 750.000 euros pour les services agréés d’aide aux victimes des maisons de justice. « Ces mesures leur permettront notamment de prolonger une série de projets mis en place, notamment en matière de violences intrafamiliales, de harcèlement et des violences sexuelles », détaille son cabinet.

Les maisons de justice proposent en effet des services d’accompagnement des victimes. Mais elles sont aussi aux côtés des auteurs de violences conjugales et intrafamiliales pour éviter les récidives. Divers moyens ont ainsi été débloqués pour renforcer les maisons de justice dans l’exécution de leurs tâches.