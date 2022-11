Les travaux de mise en conformité de la salle de sport du Roctiau, à Montignies-sur-Sambre, attribué à la société Davister, après la faillite de la première entreprise

Une nouvelle qui a pour don de réjouir également l’échevin des Sports et de la Jeunesse, Karim Chaïbaï : « Les jeunes du quartier et les associations qui y résident également attendent cela avec impatience. Je me réjouis que ces travaux commencent enfin. Il y a un projet sportif autour de la boxe qui y verra le jour. D’autres sports s’y grefferont. Et ce sera également un lieu de vie pour les jeunes et les mouvements de jeunesse », ajoute-t-il.