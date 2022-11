Mons décroche un subside de 380.000€ afin de doubler sa capacité d’accueil pour les femmes victimes de violences

La ministre régionale de l’Action sociale, Christie Morreale vient de l’annoncer : « En plus des 127 places déjà créées depuis 2019, 150 nouvelles places d’accueil et d’hébergement pour les femmes victimes de violences seront ouvertes d’ici août 2026, ce qui représente une augmentation de 31 %, depuis le début de la législature ».

Logements sécurisés

Le service VIF accompagne des personnes se trouvant dans des situations personnelles dramatiques. Il met des logements sécurisés à disposition des victimes 24h/24 et pour une durée de 15 jours. Durant cette période, une solution d’hébergement à plus long terme est recherchée et le service entame toutes les démarches nécessaires à la régularisation de la situation sociale et administrative de l’hébergée. Un accompagnement psycho-socio-éducatif est aussi proposé tant à la femme hébergée qu’à ses enfants.

Le bourgmestre Nicolas Martin commente : « Au total, notre ville va pouvoir bénéficier d’une enveloppe de plus de 3 millions qui nous permettra d’avancer dans nos actions visant à augmenter notre capacité d’accueil et d’accompagnement des publics les plus fragiles. Les deux autres dossiers sont le regroupement de l’abri de nuit et de l’accueil de jour sur le même site ainsi que le dossier déposé par le CHP Chêne aux Haies pour la transformation d’un chancre en 5 logements temporaires en centre-ville ».

Le relais pharmacie

La Wallonie vient par ailleurs de relancer le dispositif ’Relais pharmacie’, permettant aux pharmaciens d’orienter les victimes de violences conjugales vers des services spécialisés de prise en charge et d’accompagnement ou vers la police.