«Ghislaine Maxwell: pouvoir, argent et perversion»: la chute d’une «prédatrice sophistiquée»

Les victimes de Jeffrey Epstein livrent des témoignages poignants dans le docu « Ghislaine Maxwell : pouvoir, argent et perversion », qui fait la lumière sur l’incroyable histoire d’une prédatrice puissante et discrète. Fille du magnat des médias Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell a longtemps été dans l’ombre de son ex-mari, le financier américain Jeffrey Epstein, à la tête d’un large réseau de prostitution de mineures dans les années 1990 et 2000.

La riche héritière était alors chargée de recruter des jeunes filles pour les livrer à son compagnon et ses nombreux clients. Son réseau aurait notamment profité au prince Andrew d’Angleterre, accusé d’agression sexuelle en 2015 par une certaine Virginia Giuffre, âgée de 17 ans à l’époque des faits. Si un accord à l’amiable entre le duc d’York et la plaignante a été conclu en février 2022, ce scandale n’a fait que remettre la lumière sur l’affaire Epstein, qu’on pensait officiellement enterrée après le suicide du proxénète. Mais c’était sans compter l’implication de Ghislaine Maxwell dans ses activités…

Le 28 juin 2022, l’ancienne jet-setteuse a été condamnée à vingt ans de prison pour trafic sexuel de mineures. Quatre victimes du système d’exploitation de Jeffrey Epstein avaient alors témoigné du rôle joué par cette « prédatrice sophistiquée » (comme l’avait surnommée la procureure), qui a toujours tenté de rejeter la faute sur son ex-mari, présenté comme un « manipulateur ».

« Ghislaine Maxwell : pouvoir, argent et perversion », disponible sur Netflix.