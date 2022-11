Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La cloche a sonné, l’heure est à la reprise pour Mathieu van der Poel. Le Néerlandais, débarrassé de ses problèmes de dos qui l’avaient contraint à un hiver presque… blanc la saison dernière avec selon ses termes « un cyclocross et demi », revient aux labourés ce dimanche à Hulst, en Zélande. Et, il l’annonce, pas question de compter les ailes du moulin qui trône au milieu du circuit. « J’ai pu m’entraîner comme je le voulais, la condition est là. J’espère directement lutter pour la victoire », assure le double vainqueur du Tour des Flandres, qui a juste connu un… incident capillaire il y a quelques jours. « Je suis beaucoup plus blond que d’habitude », souriait-il d’ailleurs ce jeudi lors d’une conférence de presse chez l’un des sponsors de sa formation Alpecin-Deceuninck, attribuant cet égarement à un spray appliqué par sa compagne…