Une organisation criminelle qui se planquait à Bruxelles demantelée: deux arrestations et trois perquisitions

La section grand banditisme de la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Bruxelles a procédé à deux arrestations et à trois perquisitions domiciliaires le lundi 14 novembre. Toutes les personnes liées à ce dossier sont déjà connues de la justice et le gang possédait une planque dans la capitale.

En coopération avec la police française, 40 kg de cocaïne en provenance des Pays-Bas et introduits clandestinement en France via la Belgique ont pu être saisis. La valeur marchande de cette saisie peut être estimée à environ trois millions d’euros.

Le contexte social et l’évolution de ce type de criminalité exigent un degré croissant d’expertise et de professionnalisme de la part des services qui y sont confrontés. De cette façon, le travail méticuleux des enquêteurs, avec l’application de méthodes d’enquête spéciales et le déploiement des unités spéciales, a conduit à de bons résultats.