La zone de police du Tournaisis vous informe d'une nouvelle arnaque via internet

Votre correspondante se présentera comme employée par un Service Public Fédéral (SPF), souvent celui de la Santé et vous informera que vous avez droit à un remboursement d'une prime Covid (les sommes varient entre 300 et 1500 euros).

Elle vous expliquera que ce SPF n'envoie pas de virement et qu'ils vont faire le transfert d'argent immédiatement. Pour ce faire, ils vont vous demander vos coordonnées bancaires (numéro de carte et numéro de client), puis vont vous demander d'effectuer une opération Digipass et de leur transmettre le résultat obtenu.