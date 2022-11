Zakia Khattabi veut limiter un peu plus le plastique à usage unique

Seraient concernés: les plateaux et contenants en plastique utilisés dans les stands d’alimentation ou les établissements de restauration pour consommation sur place ou à emporter; les emballages en plastique pour fruits et légumes qui peuvent facilement être vendus séparément; les autocollants sur les fruits et légumes; les sachets de thé en plastique, les capsules de café non compostables ainsi que d’autres petites matières plastiques telles que les confettis; les emballages utilisés pour les publicités que les gens reçoivent dans leurs boîtes aux lettres.

Le pouvoir fédéral et les Régions doivent mettre en oeuvre la directive européenne «Single Use Plastic» dont l’objectif est de réduire de façon draconienne l’utilisation d’une série d’ustensiles à usage unique d’ici 2026.