Foot: plusieurs matchs de Coupe de la Province au programme ce samedi

Dans la Coupe P1-P2, où on en est au stade des huitièmes de finale, on notera les déplacements de Malmundaria (P1) à Tilleur (P2B), de Hombourg (P1) à Wanze/Bas-Oha (P1) et de La Calamine B (P2C) à l’UCE Liège (P1). Pour ce qui est de la Coupe P3-P4, six formations régionales seront sur le pont ce samedi. Ainsi, Honsfeld (P3D) accueillera Soiron (P4F), Andrimont affrontera Harzé dans un duel entre formations de P3C, Stavelot B (P4G) recevra Beaufays B (P3C) et Walhorn (P3D), qui vient de changer de coach, accueillera Butgenbach, autre formation de P3D.

Coupe de la Province: voici le programme complet du week-end Coupe de la Province Coupe P1-P2 Tilleur - Malmundaria sa. 14h00 UCE Liège - La Calamine B sa. 14h00 Wanze/Bas-Oha - Hombourg sa. 19h30 Seraing Athlétique - Ougrée 18/12 Melen - Hannut 18/12 Fize - Amblève 18/12 Saive - Beaufays 18/12 Coupe P3-P4 EJ Fléron - Herstal B 1-0 Honsfeld - Soiron sa. 19h30 Andrimont - Harzé sa. 19h30 Stavelot B - Beaufays B sa. 20h00 Walhorn - Butgenbach sa. 20h00 Wanze/Bas-Oha B - Vivegnis 18/12 Oreye - Soumagne 18/12 Wasseiges - Blegny B 18/12 Sart-lez-Spa B - SRU Verviers 18/12 Lensois - Battice B 18/12 Marchin - Strée 18/12 Jupille - Bellevaux 18/12 Ans-Montegnée - Aywaille B 18/12 Houtain - Engis 18/12 Stockay B - Flémalle B 18/12 Richelle B - Elsenborn 18/12 Sart Tilman - Hermée 18/12 Glons - Thisnes 18/12 RUSJ Wandruzienne - Elsaute B 18/12 Fraiture FC - Kemexhe 18/12 Croatia Wandre - EJ Fléron B 18/12 Vaux-Chaudfontaine - Couthuin 5-0 (fft)