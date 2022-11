Walter Chardon, directeur commercial du Sporting de Charleroi, a sorti sa biographie ce vendredi: «Je me dis toujours que dans la vie, il faut se remettre en question et réfléchir à toutes les opportunités qui se présentent»

Entouré de sa famille et de ses proches, « Walt », pour ses nombreux intimes, a tenu devant un parterre principalement composé de chefs d’entreprise et autres décideurs de la région une conférence en répondant notamment aux questions de l’assistance avant un buffet d’excellente facture.

« Walter Chardon raconte avec ses mots son parcours en dehors des sentiers battus et prouve que la motivation et le courage sont les clés de toute réussite », annonce son éditeur. « De son enfance à sa carrière au Sporting de Charleroi en passant par ses années « ping », l’auteur se livre sans filtre pour notre plus grand plaisir. Une véritable leçon de vie qui montre que l’échec peut parfois avoir des vertus… »

Beaucoup d’émotion ce vendredi...

Le « ping », pour tennis de table, c’est via cette discipline que Walter a débuté son parcours dans le monde du sport. Son magasin d’articles pongistiques était (re)connu à Charleroi alors que ses connexions avec les frères Saive - Jean-Mi évoquant leurs liens dans le bouquin - ont offert de grands tournois très courus. C’était l’époque où la Villette Charleroi rayonnait sur la scène mondiale…

« Personne n’avait jamais osé organiser une telle compétition. Je voulais marquer les esprits par un événement différent et colossal », explique le principal concerné dans le livre dont question.

Chardon a ensuite contribué plus qu’un peu à la formidable épopée du club de foot en salle d’Action 21 Charleroi auquel il a permis de disposer des moyens de ses ambitions, elles aussi internationales… « J’aime découvrir de nouveaux horizons. Je me dis toujours que dans la vie, il faut se remettre en question et réfléchir à toutes les opportunités qui se présentent », écrit-il à ce sujet dans son œuvre.

Fabien Debecq (à gauche) et Mehdi Bayat (à droite) représentaient le Sporting.

Et puis, à côté d’une réussite phénoménale dans la téléphonie, Walter Chardon est devenu, il y a dix ans, le directeur commercial du Sporting, pour le compte duquel il a fait jouer avec bonheur son vaste réseau d’affaires et d’amitiés, ces deux choses étant souvent liées chez lui, avec lui et par lui. Mehdi Bayat évoque d’ailleurs son apport à la croissance financière du club du boulevard Zoé Drion dans « Tu ne feras jamais rien de bon ».

Et l’éditeur ayant sorti ce livre de conclure : « Par son histoire, Walter Chardon espère en toute humilité inspirer nombre d’entre nous à prendre les commandes de notre vie et à sortir des sentiers battus pour suivre notre petite voix… et notre propre voie. Il souhaite aussi, grâce à ce livre, laisser un héritage à ses enfants et petits-enfants d’une façon des plus touchantes. »

Voilà donc un bel objet à mettre prochainement sous les sapins de la région…