Basket - TDM2 | Invaincu cette saison, Comblain recoit Ostende B, son plus gros concurrent, ce samedi, pour le K-O!

Très gros programme pour cette nouvelle journée de championnat qui pourrait marquer un tournant important dans la vie de nos clubs. Ainsi, ce samedi à 21h, tous les regards seront tournés vers la salle de Comblain où les troupes de Ludovic Humblet reçoivent Finexa, la 2e équipe d’Ostende. « Cette équipe veut monter et aligne un noyau qui peut être impressionnant. Physiquement, ce sont des athlètes qui ne devraient pas être mis en difficulté par la manière dont nous jouons. Pour la première fois, on risque de ne pas être dominants sur le plan physique et il faudra que ce soit l’intelligence de jeu qui fasse la différence », notait un coach qui sait qu’avec 3 victoires d’avance, pas question de parler de pression mais, si ce match au sommet se solde par une nouvelle victoire… tout le monde aura déjà mis un genou à terre dans la lutte pour le titre !

Sprimont à Willebroek

Duel aussi au sommet entre deux équipes classées 3e au championnat puisque le BC Sprimont mettra le cap Willebroek. Les deux groupes affichant 3 revers au général avec uniquement Flenu et Comblain devant, la rencontre s’annonce intense. Toujours performants à la maison, les Carriers de Jacquemin le sont moins loin de leurs bases. L’occasion de changer cet état de fait. Réponse ce samedi 20h15.

Liège à Anderlecht

À l’autre bout du classement de l’autre série, match crucial pour le RSW Liège Basket B qui recevra le RPC Anderlecht (D 15h). Les Bruxellois sont derniers sans la moindre victoire et il est impensable qu’ils viennent débloquer leur compteur dans la salle de Sainte-Walburge sous peine de souci potentiel pour le groupe d’Olivier Matray. À Ninane, les Sang et Marine ont montré poindre plusieurs lacunes, notamment au niveau de la réussite à distance, tout comme une dépendance très claire à la présence de Bruwier sur le terrain. Ce dimanche, peut importe la manière, à domicile, seule la victoire sera autorisée !

Moment important aussi pour Esneux Saint-Louis qui totalise désormais également 3 victoires grâce à son 2 sur 2 en cours et qui se rend dans une salle de Belgrade difficile à dominer (S 21h). Dans la dynamique actuelle et avec une semaine d’entraînement en plus dans les jambes, les Dragons pourraient réussir la bonne opération en cas de succès.

Ninane sans pression à Tongres

Par contre, en prenant la direction de Tongres (S 20h), le BC Ninane n’aura pas de pression. Juste l’envie de peut-être enfin gagner en déplacement et de d’aller chercher une victoire bonus contre une équipe qui compte 5 succès. Rassurés par leur prestation contre le RSW Liège Basket, les troupes de Nicolas André seront au complet et espèrent tout de même pouvoir enfin revendiquer la victoire dans une rencontre loin de leurs bases.

Didier Delmal