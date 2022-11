Jurgen refuse de payer son acompte de 2.074 euros, qu’il juge «deux fois trop élevé», mais son fournisseur d’énergie le menace de fermer les vannes: «C’est scandaleux»

« Ce montant fortement augmenté a été imposé unilatéralement et n’a pas du tout été adapté à notre consommation », a indiqué Jurgen Exelmans à nos confrères du Nieuwsblad. Si Jurgen ne paie pas, Octa+ le menace de ne plus le fournir en énergie.

La première fois que le fournisseur avait voulu augmenter son acompte, Jurgen avait refusé et l’histoire s’était arrêtée là. Cette fois, l’augmentation est encore plus importante et, selon Jurgen, non justifiée. « D’après mes calculs, basés sur ma consommation avec mon entreprise, il vaudrait mieux que je paie maintenant une avance de 1 000 euros par mois », explique-t-il.