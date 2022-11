Scène inattendue juste avant le match, une catastrophe évitée de peu: «Une belle soirée a soudainement tourné au cauchemar»

« Une belle soirée a soudainement tourné au cauchemar », a témoigné à nos confrères du Nieuwsblad Jos Schrijvers, le président du club Waterloos-Voorshoven (WAVO) de Maaseik, juste après l’incident qui a touché le club juste avant un match. Un sanglier, qui était déjà été vu une première fois, a tout simplement débarqué sur le terrain.

« Lorsqu’il est réapparu, notre secrétaire Lambert a essayé d’attirer calmement l’animal loin du terrain de football » explique le président. « Mais il a probablement trébuché et est tombé (…) On suppose que l’animal a été effrayé par sa chute et l’a donc attaqué. »