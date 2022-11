Ath va doubler ses places destinées à l’accueil de la petite enfance

Lire aussi> Le petit-déjeuner Oxfam a fait son retour dans la cité des Géants

Pour le groupe LLA cela ne passe pas. Comme l’a souligné la cheffe de file, Pascale Nouls : « Nous pensons que d’un point de vue financier, il aurait été plus judicieux de conserver un bâtiment du patrimoine immobilier de la ville et de le rénover. Ici, on nous annonce une location du rez-de-chaussée du bâtiment Solidaris abandonné suite au regroupement régional avec un bail de 30 ans et des loyers mensuels avoisinant les 6.000€. Mais en résumé le coût des travaux d’aménagement a été évalué à 750.000€ avec un subside de l’Aide Sociale SPW de 250.000€ et une intervention Solidaris de 30.000 euros pour l’aménagement des abords ». Le bourgmestre, Bruno Lefebvre a répondu que « si la Ville décidait de se lancer dans un investissement de base sur trois ou quatre millions avec les taux d’intérêt d’aujourd’hui, la commune devrait payer 25.000€ d’emprunt par mois. Donc nous ne sommes pas dans la même dynamique ». Actuellement, la Ville a des demandes de réservation pour une place dans une crèche plus de 12 mois avant la naissance des enfants. « Il y a, en ce moment, des crèches qui sont en difficulté et cela suite au nouveau décret et nous allons les rencontrer d’ici peu. Avec ce projet, nous allons doubler nos places dans le milieu de la petite enfance ».