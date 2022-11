Un seul mot d’ordre à l’URSL Visé avant la réception, ce samedi soir, de Dessel: «Résilience»

Voilà l’ambiance avant la réception de Dessel, ce samedi, 20 heures. « Je sais qu’il s’agit d’un lieu commun, cependant en ce qui me concerne, j’avance match par match », dit José Riga. « Au plan sportif, nous ferons les comptes durant la trêve. Ce qui joue en notre faveur, c’est la durée de la compétition. Nous n’en sommes quasiment qu’au tiers. Beaucoup de choses peuvent arriver ».

Voilà l’avantage d’avoir quelqu’un comme José Riga aux commandes. Son background lui permet de cerner les missions et de travailler sans état d’âme polluant. Comme l’a écrit Hervé Cristiani, « il vit sa vie sans s’occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse ». Cette prise de hauteur toutefois bien en raccord avec la réalité du terrain l’influence au quotidien. Quand on lui demande si le fait d’avoir laissé Perseo essuyer le banc boomois durant nonante minutes doit être appréhendé comme une remise en cause du joueur, le coach répond : « L’état d’esprit est toujours important. Une équipe n’est pas le fait d’un seul homme. Quand on me parle de « qualités », je réponds qu’il faut d’abord assurer ses responsabilités à titre individuel ».

Le ton est donné

Tout le monde connaît les atouts de Greg-la-foudre et il ne fait aucun doute qu’il retrouvera vite son meilleur niveau. C’est d’ailleurs la réaction attendue. De manière générale et sans faire de cas particulier, José Riga embraye : « Par expérience, j’ai vu beaucoup d’éléments ayant du potentiel. Je préfère cette formule à celle qui fait allusion au talent. Après, j’attends de voir s’il y a de la résilience. Ceux qui réussissent sont ceux qui arrêtent de se chercher de multiples excuses ».

Le ton est donné. Le « Riga nouveau » est arrivé. Il semble plus corsé. Les coups durs et les coups tordus, dont le dernier en date à Tizi-Ouzou, ont taillé sa pierre. Oui, l’homme a conservé intactes ses ambitions. Elles ont juste évolué, muté. A cet égard il réfléchit et remarque : « Ambitions ne rime pas nécessairement et automatiquement avec réalisations. Il vaut mieux ne pas parler, mais faire ».

On sait qu’au début de saison, l’URSL Visé caressait, l’espoir de se glisser dans la cabine qui va conduire les meilleurs à l’étage supérieur. Le rêve s’est éloigné. Définitivement ? Pas sûr !

« Nous vivons un championnat fort différent de ceux que nous avons connu jusqu’ici. Notamment suite à la présence des U23 », constate José Riga. « A condition de se montrer réguliers, qui sait… »

Face au RFC Liégeois, les gars de la Cité de l’oie ont enclenché un renouveau. Celui-ci s’est matérialisé de belle manière à Boom. Il faut désormais enchaîner. Après Dessel, il y aura décembre et un programme abordable, même si, la semaine prochaine pour être précis, figure un périlleux déplacement à La Louvière.

