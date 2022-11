Grande récolte de jouets: venez rencontrer Saint-Nicolas et faire le bonheur d’enfants fragilisés à Mons

À bord de son triporteur décoré et sonorisé, le Grand Saint déambulera dans les quartiers commerçants accompagné de ses joyeux petits amis. À chaque arrêt, les enfants sont invités à rencontrer Saint-Nicolas mais également leurs personnages préférés : Mickey et Minnie, Stitch et Bourriquet !

Afin de faire le bonheur d’enfants fragilisés, les enfants peuvent offrir un jouet en bon état à Saint-Nicolas et pour les remercier de leur générosité, ils recevront en échange une petite attention de sa part (dans la limite des stocks disponibles).