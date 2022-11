«La forêt des disparus»: un polar à la scandinave

« J’aimerais jouer des personnages chargés de ce que je suis aujourd’hui, c’est-à-dire quelqu’un d’un certain âge qui est encore en pleine forme et qui a envie d’en découdre avec la jeune génération », nous confiait en juin 2021 Tchéky Karyo, honoré de la Nymphe de cristal au 60e Festival de Télévision de Monte-Carlo, où nous l’avons rencontré. Avec « La forêt des disparus », le voilà servi !

Dans ce nouveau feuilleton coproduit par la RTBF et TF1, l’acteur de 69 ans campe un vieux flic mal léché sur le retour, contraint de faire équipe avec le pimpant Erik Maes, un inspecteur de police joué par Grégory Fitoussi.

L’enquête s’ouvre à la frontière franco-allemande, où une douzaine de corps – tous des hommes – sont retrouvés ensevelis dans les terres enneigées de la Forêt-Noire. Cette macabre découverte évoque aussitôt des souvenirs confus à Camille Hartmann (Hélène de Fougerolles), une juge d’instruction dont la carrière a été mise entre parenthèses depuis qu’elle a perdu la mémoire à la suite d’un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie, quelques mois auparavant. Mais très vite, l’évidence se confirme : cette affaire criminelle est intimement liée à la jeune femme. Laquelle, déterminée à faire la lumière sur son passé, va dès lors participer en tant que témoin-clé aux recherches organisées pour débusquer le tueur, qui semble sévir depuis plus de trente ans.

Initialement titré « Walkyries », « La forêt des disparus » (qui n’a rien à voir avec le best-seller d’Olivier Bal) s’annonce comme une série glaciale mais captivante, servie avec soin en quatre épisodes d’une heure. Malgré quelques lenteurs, la tension est maintenue de bout en bout, laissant à l’histoire pêcher juste ce qu’il faut de pathos pour y croire. Il en sort un polar maîtrisé sur fond de thriller féministe, visuellement embrumé à la manière des séries scandinaves, renvoyant ainsi une image plus lugubre de l’Alsace, où s’est en partie déroulé le tournage durant l’hiver dernier. Réputée pour son ambiance chaleureuse en période de fêtes, la région Grand Est n’a plus grand-chose à envier aux productions nordiques.

Une nouvelle ère

Après les sacres de « Touchées » et « Lycée Toulouse-Lautrec » à La Rochelle, « La forêt des disparus » a décroché le Grand Prix de la série dramatique au Festival Polar de Cognac, où il a été présenté en avant-première, le 16 octobre dernier. De quoi renforcer l’idée d’un nouvel âge d’or des séries locales et coproductions franco-belges.

« La fiction française a beaucoup évolué, elle est de plus en plus présente à l’étranger et séduit davantage », analyse Tchéky Karyo, vu dernièrement dans le drame historique à succès « Les combattantes », diffusé sur la Une et à (re)voir sur Netflix. « Elle ne s’enferme pas dans un espace, elle a envie d’aller voir ailleurs. Il y a aussi comme une tentative d’être objectif par rapport au sujet et d’avoir une vision aérienne. On essaie de comprendre la réalité de l’humanité, de prendre de la hauteur. Moi, je suis toujours un peu le nez dans le guidon. Quand on me propose quelque chose, je regarde le propos, les intentions qu’il y a derrière… Mais j’aime me promener dans différentes sphères ! C’est passionnant en tant qu’acteur, de pouvoir jongler avec des genres et des styles. »

Et le comédien d’origine turque, qui demeure l’un des rares Français à avoir réussi à s’exporter et jouer auprès des « grands » tels qu’Angelina Jolie dans « Taking Lives, destins violés », ou Mel Gibson dans « The Patriot, le Chemin de la liberté », de conclure : « Aux Etats-Unis, il y a le poids de l’industrie qui fait qu’on a droit à de grosses machines plutôt envahissantes, et c’est vrai qu’on peut le vivre comme une sorte d’impérialisme. Les œuvres européennes sont peut-être un peu moins formatées… »