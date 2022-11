Tiphanie, une Carolo de 23 ans aux Étoiles du Chocolat, la nouvelle émission de La Une qui va mettre le chocolat dans tous ses états

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’émission de la RTBF « Les Étoiles du Chocolat », diffusée à partir du samedi décembre et présentée par Maureen Louys, verra s’affronter 24 candidats, évidemment grands passionnés de chocolat, devant un jury de choix.

Maureen Louys à la présentation. - RTBF

Qu’on en juge plutôt : les candidats auront en face d’eux le Marcinellois Pierre Marcolini, élu « meilleur pâtissier du monde » en 2020, Jean-Philippe Darcis, l’artisan chocolatier aux multiples récompenses et Victoire Finaz, chocologue.

Le jury, très attentif. - RTBF

Pour l’impressionner et espérer avancer dans la compétition, les candidats auront carte blanche. Sculpture à la hauteur incroyable, pâtisserie, mignardises, concept chocolaté encore jamais testé, ils pourront tout se permettre lors des auditions. Mais ils n’auront alors que quelques minutes pour présenter leur création chocolatée face au jury.

Une des œuvres présentées. - RTBF

Tiphaine, une Namuroise de Couillet

Et parmi ces candidates, on retrouvera Tiphanie Demoulin. La jeune femme de 23 ans est Namuroise de naissance, mais son père est Carolo et elle-même vit depuis quelques années à Couillet. « Je suis passionnée de chocolat et de pâtisserie depuis toute enfant », sourit la jeune femme.