Benjamin Marechal a parlé au bourgmestre qui a fait livrer des frites aux Diables… et a râlé sur ses collègues de Sudinfo!

Croiser le Bourgmestre d’une ville très métissée à 48h de Belgique – Maroc et papoter avec lui à 7h de l’ouverture des Plaisirs d’hiver a quelque chose d’assez savoureux. Nous sommes vendredi, il est 10h du matin, ça bricole dans tous les sens. Vu le bruit, l’attaché de presse de Philippe Close nous rend service et demande aux tenanciers de chalets d’arrêter les visseuses. En pleine interview, c’est le bourgmestre lui-même qui demandera à un livreur de ne pas passer dans le champ de la caméra.

Rappelez-nous ce que représente la communauté Marocaine à Bruxelles ?

Évidemment il y a beaucoup de sang-mêlé mais après les Français, c’est la 2e grande communauté à Bruxelles.

Faites gaffe à ce que vous allez dire alors. Belgique – Maroc dimanche, votre cœur est belge ou marocain ?

Il est belge évidemment mais ce qui est intéressant c’est que près de la moitié des Bruxellois ont plusieurs origines. Quand on a une coupe du monde, il y a une fête tous les soirs.

Oui mais vous n’êtes pas très friand des écrans géants vous sur votre territoire. Déjà en 2018, vous étiez content que les écrans soient dans les autres communes.

Ce qui est compliqué, c’est qu’on gère toutes les manifestations de joies. À Bruxelles, on a plus de 3000 manifestations par an donc on a dit aux autres communes « si vous pouvez prendre une partie » ça nous arrangerait.