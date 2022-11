1.038 euros remis aux Lions Club par Mathilde Vandorpe

Cette année, Mathilde Vandorpe, députée mouscronnoise impliquée et soucieuse du bon développement du tissu associatif réputé dans la région, a souhaité apporter son soutien aux œuvres Sociales du Lion Club. Grâce à une présence nombreuse de ses sympathisants, aux généreux donateurs, aux différents partenaires, la Députée a pu offrir la somme de 1.038 € aux Œuvres Sociales du Lions Club. En sept ans, ce sont près de 6.000 € qui auront été offerts à des associations moucronnoises par la députée.

À quoi servira cet argent ? L’aide financière servira au bien-être des enfants du Foyer que soutient le Lions Club. En effet, le don permettra d’aménager un espace dédié à divers ateliers destinés aux enfants : peinture, cuisine, couture, sport, devoirs et études. L’aménagement de cet espace permettra aussi pour les enfants de jouir d’un cadre plus récréatif lors de la venue d’un magicien ou d’un conteur. Cet espace permettra surtout aux enfants de sortir du lieu résidentiel dit « le Foyer » et de se retrouver en plus petits groupes avec des enfants dont l’âge varie entre 3 et 17 ans. « J’espère que ce projet pourra les aider à se développer et à connaître un avenir meilleur. Je tiens d’ailleurs à remercier l’équipe de bénévoles présents lors de mon apéritif, ainsi que les participants, les partenaires et les membres du Lions Club pour la bonne collaboration et leur investissement pour la jeunesse mouscronnoise », a souligné Mathilde Vandorpe.